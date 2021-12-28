Лавров заявил, что Россия не согласится на односторонние уступки США

Сергей Лавров заявил, что Россия не пойдет на односторонние уступки Западу. Фото: REUTERS

Во время переговоров с США по гарантиям безопасности Россия намерена придерживаться твердой линии на отстаивание национальных интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник 28 декабря на первом заседании Комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Прямая трансляция заседания здесь.

Министр иностранных дел отметил, что РФ не пойдет на односторонние уступки, которые могут нарушить баланс интересов.

«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы твердую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от уступок, которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, проводить максимально эффективно. Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего с США», - сказал Лавров.

Также глава МИД подчеркнул, что основная задача возглавляемого им министерства - создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны и обеспечения ее безопасности.

Ранее на kp.ru cообщалось, что заместитель главы МИД Рябков допустил проведение переговоров России и США 10 января 2022 года.