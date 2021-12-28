Минздрав надеется, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2022 году.

- Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде, — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.

Мурашко отметил важность профилактических мер и участие всех людей в борьбе с коронавирусом.

Ранее оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал свежую статистику по заболеваемости на 28 декабря 2021 года. Эксперты отмечают, что за сутки в России было выявлено 21 922 случая подтвержденного COVID-19. Отмечается, что за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 961 человек. Умерло от коронавируса за весь период пандемии 306 090 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 372 тыс. 465 человек.