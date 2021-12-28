Минюст и Роскомнадзор поддержали ликвидацию "Мемориала"*

Министерство юстиции и Роскомнадзор поддержали ликвидацию "Мемориала"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России и Роскомнадзор выступили за ликвидацию Международного историко-просветительского общества "Мемориал"*.

- Очевидно, что "Мемориал"*, спекулируя не теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан, — заявил представитель Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров в Верховном суде.

По его мнению, в последнее время организация искажала память о Великой Отечественной войне.

Напомним, 28 декабря суд рассматривает иск о ликвидации организации.

В начале ноября 2021 года Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"*, признанного в России НКО-иноагентом. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.В самой организации, в свою очередь, заявили, что "никаких законных оснований для ликвидации международного "Мемориала"* нет".

Позже стало известно, что "Мемориал"* с момента включения его в перечень иностранных агентов был оштрафован на сумму около 3 миллионов рублей за нарушения соответствующего законодательства.Уточняется, что на председателя правления организации Яна Рачинского* также наложены штрафы по данной статье на общую сумму не менее 900 миллионов рублей.

*Организация или физлицо, признанные в России иностранным агентом