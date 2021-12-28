33 коммунальные аварии произошло в Нижегородской области за сутки

В Нижнем Новгороде произошло больше 30 коммунальных аварий за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу 52 отключения было зафиксировано на инженерных сетях в Нижегородской области за прошедшие сутки. Из них 33 отключения были связаны с авариями на коммунальных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- За сутки в Нижегородской области было выявлено 52 технологических нарушения на коммунальных объектах, - цитирует ведомство NewsNN. – 33 отключения оказались аварийными. Еще 19 отключений были плановыми. На 12 объектах 27 декабря было отключено водоснабжение, в восьми случаях отключение было аварийным. В 20 домах произошло отключение электроэнергии, в шести случаях – из-за аварий. На сетях теплоснабжения было зафиксировано 19 аварий. В общей сложности, произошло 20 отключений тепла.

Напомним, накануне мы писали, что в Нижегородской области ожидаются сильные морозы до -20 градусов. Причиной тому станет полярный циклон, холодные воздушные массы которого уже начали врываться на территорию Центральной России.

Понижение температуры нижегородцы ощутили уже в первый день рабочей недели: минувшей ночью столбики термометров опустились до -15 градусов. Днем, однако, потеплело до -9, выпал снег. Ветер западный 11 метров в секунду.