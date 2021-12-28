Лавров заявил о высоком спросе на российское образование в мире. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил высокий спрос на российское образование в мире. Об этом он сказал во вторник 28 декабря на первом заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Прямую трансляцию заседания можно посмотреть здесь.

Лавров отметил, что страна должна поддерживать высокую репутацию российского образования и поддерживать сложившуюся тенденцию мирового спроса на него.

«Есть возможности по активизации работы, касающейся привлечения соотечественников на учебу, а также привлечения иностранных граждан в российские вузы. Спрос на российское образование сейчас весьма и весьма высок. Нам эту тенденцию очень важно подкреплять, чтобы наши позиции в мире получали дополнительную поддержку», - сказал министр иностранных дел.

Лавров предложил компенсировать иностранным студентам, которые поступают в российские вузы, расходы на дорогу и проживание

«Наверное, можно будет посмотреть по линии нашей комиссии на материальное обеспечение студентов, которые из-за границы поступают в российские высшие учебные заведения, в том числе в отношении компенсации расходов на дорогу и проживание», - сказал он.

Сергей Лавров указал на необходимость продвигать за рубежом лучшие российские достижения в областях культуры, образования, искусства, науки и развивать туристические связи.

«Все это конкретно влияет на внешнеполитические позиции нашей страны. Работа с русскоязычной молодежью, русскоязычными гражданами зарубежных стран всегда очень востребована», - резюмировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не согласится на односторонние уступки Западу на переговорах о безопасности, сообщалось на kp.ru.