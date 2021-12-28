С 1 января из России будут выдворять незаконно работающих иностранцев

Трудовых мигрантов, которые находятся на территории РФ незаконно, с 1 января 2022 года могут выдворить из страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 января 2022 года трудовые мигранты, которые будут работать на территории РФ незаконно, могут быть выдворены из страны. Об этом во вторник 28 декабря напоминает пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что с марта 2020 года разрешительные документы получили более семи миллионов иностранцев. Полтора миллиона из них пребывали на территории РФ незаконно и смогли урегулировать законность своего пребывания.

В то же время в МВД есть сведения о большом количестве иностранцев, которые находятся на территории РФ с нарушениями установленного режима пребывания. МВД рекомендует иностранцам, у которых нет документов на работу в России, немедленно обратиться в органы внутренних дел.

«Граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, а граждане государств – членов ЕАЭС вправе заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Российскую Федерацию», - напомнили в ведомстве.

МВД также обратило внимание работодателей, которые пользуются услугами иностранных работников, о необходимости оформить с ними трудовые отношения и уведомить об этом территориальные органы МВД РФ.

С 1 января 2022 года трудовые мигранты, которые будут работать в России незаконно, могут быть не только оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей, но и выдворены из страны, а с их работодателей могут взыскать до 800 тысяч рублей за одного незаконного работника.

Ранее на kp.ru сообщалось, что трудовые мигранты в России будут получать патенты на работу в форме карты с чипом на котором будут содержаться, в частности, изображение лица владельца и отпечатки пальцев.