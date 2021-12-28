Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал создание Содружества Независимых Государств (СНГ) было оправданным шагом. По словам главы государства, за 30 лет со дня создания международной организации многое поменялось.

- Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась, — сказал российский лидер на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что Россия намерена продолжать сотрудничать с членами содружества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что президенты встретятся в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. По словам официального представителя Кремля, информации о том, состоится ли хоккейный матч с участием Путина и Лукашенко, пока нет. Как сообщил Песков, президенты примут это решение перед Новым годом. Матч также может состояться в Санкт-Петербурге.