Лавров заявил о необходимости защищать права живущих за рубежом россиян

Сергей Лавров заявил о необходимости сохранения общероссийской культурной идентичности и поддержки соотечественников за рубежом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальнейшее сплочение русского мира, уделение особого внимания защите прав соотечественников, живущих за пределами РФ, поддержку русского языка и культуры назвал приоритетными министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник 28 декабря на первом заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Трансляция выступления здесь.

«Мы должны добиваться дальнейшего сплочения русского мира, который многонациональный, многоконфессиональный, и обеспечивать развитие связей между исторической, коренной Россией и нашими диаспорами», - сказал Лавров.

Министр отметил, что работа в этих направлениях имеет большое значение. Также он обратил особое внимание на обеспечение прав и защиты интересов соотечественников, проживающих за рубежом и отметил важность сохранения общероссийской культурной идентичности.

«Важно, конечно, подключаться и к реализации мероприятий по поддержке русского языка, российской культуры, сохранению исторической правды, в том числе о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, противодействию русофобии. Все эти проблемы очень остро стоят на международной арене», - резюмировал Лавров.

Ранее на kp.ru сообщалось, что министр иностранных дел заявил о высоком спросе на российское образование в мире.