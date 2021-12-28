Росстат с 2022 года будет рассчитывать недельную инфляцию по-другому

Росстат будет по-другому рассчитывать недельный индекс потребительских цен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения в формулы расчета еженедельной оценки индекса потребительских цен вносит Росстат с 1 января 2022 года. Теперь его будут рассчитывать по тому же алгоритму, который сейчас применяется для расчета месячного ИПЦ (формула Ласпрейса). Об этом пресс-служба Росстата сообщила во вторник 28 декабря.

«Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц», - говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве скорректировали процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ, перенеся еженедельную регистрацию потребительских цен с понедельника на пятницу. Это сделано, чтобы получить возможность учитывать цены на продовольственных рынках, значительная часть которых не работает в понедельник, уточнили в Росстате.

Цены на бензин и дизельное топливо ведомство будет отслеживать еженедельно не только в региональных центрах, но и во всех наблюдаемых городах. Схожие по потребительским свойствам товары, имеющие схожие цены, объединят в единые позиции (например, позиция «творог» будет теперь включать и жирный, и нежирный творог). Подробнее об изменениях сообщает сайт Росстата.

Ранее kp.ru сообщалось, что эксперты ожидают повышения цен на продукты в РФ в 2022 году, связывая это с мировым дефицитом минеральных удобрений.