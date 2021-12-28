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Политика28 декабря 2021 12:01

Роспотребнадзор: Россия - единственная страна, которая изучила в ЮАР штамм "омикрон"

Анна Попова рассказала, как прошла миссия по изучению мутации коронавируса
Наталья СМИРНОВА
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия стала первой и пока единственной страной, которая изучила штамм коронавируса "омикрон" в ЮАР. Об этом глава ведомства рассказала во вторник, 28 декабря, на заседании правительства.

Попова поблагодарила президента России Владимира Путина, который поручил российской миссии провести исследования в ЮАР.

"В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит", - рассказала Попова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, в новую версию вошла информация о новом штамме коронавируса «омикрон». Считается, что при заболевании он показывает более легкие симптомы, чем уханьский вариант или "дельта", зато более активно распространяется.