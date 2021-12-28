Путин заявил о необходимости достижения коллективного иммунитета к коронавирусу не менее 90% Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране должен достичь 90%.

На неформальном саммите СНГ глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с распространением коронавируса, в частности об омикрон-штамме. Глава государства поинтересовался об уровне коллективного иммунитета в стране, Попова сообщила, что он составляет 60%.

«А нужно 90», – заявил российский лидер.

Также президент обратил внимание, что за границей стремятся вакцинировать 90-95% населения.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премер РФ Татьяна Голикова заявляла, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 60%. По ее словам, в стране на сегодняшний день сделано свыше 77,8 миллиона прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, а уровень коллективного иммунитета оценивается в 60,4 %.