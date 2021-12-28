Роспотребнадзор заявил, что коронавирус становится сезонным

Коронавирус становится сезонным заболеванием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коронавирусная инфекция начала демонстрировать сезонность. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во вторник 28 декабря. Доклад Поповой о ситуации с COVID-19 и недавно появившимся штаммом «омикрон» был заслушан на неформальном саммите глав СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Попова заявила, что коронавирус продолжит мутировать и стоит ожидать появления новых штаммов.

«Вирус он, конечно, будет мутировать, и конечно будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего он уже проявляет сезонность, становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который он себе выберет. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше, мы все вместе увидим», - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова рассказала, что Россия стала первой и единственной пока страной, изучившей штамм «омикрон» там, где он был впервые обнаружен – в ЮАР.

«В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит», - сказала Попова.