Попова заявила о тяжелом течении "омикрон"-штамма коронавируса у непривитых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об особенностях штамма коронавируса "омикрон". По ее словам, эта мутация распространяется быстрее, чем ранее известный уханьский штамм и "дельта", а также вызывает тяжелое течение болезни у тех, кто не привит от COVID-19.

"Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те штаммы, те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы увидели на территории Южно-Африканской республики, он там не вызывает очень тяжелого течения", - цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что "омикрон"-штамм также опасен не только для непривитых, но также для людей с сопутствующими заболеваниями - например, больных тяжелой формой диабета или людей с онкологией.

Как ранее писал сайт kp.ru, коронавирусная инфекция начала демонстрировать сезонность. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во вторник 28 декабря. Доклад Поповой о ситуации с COVID-19 и недавно появившимся штаммом «омикрон» был заслушан на неформальном саммите глав СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.