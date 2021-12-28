Российским медикам продлили доплаты за работу с ковидными пациентами на 2022 год

Михаил Мишустин рассказал о выделении денег на "ковидные" доплаты медикам на 2022 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальные выплаты за работу с инфицированными COVID-19 пациентами российские медики будут получать и в течение 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник 28 декабря. Это касается врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей машин скорой помощи и работников стационарных социальных организаций.

Мишустин заявил, что правительство выделит на эти цели более 128,5 млрд рублей. Еще почти 3,5 млрд рублей пойдут на предоставление в следующем году страховых выплат медработникам, которые пострадают при оказании помощи пациенту с COVID-19.

Михаил Мишустин добавил, что за работу во время новогодних праздников медицинские и социальные работники получат «ковидные» выплаты в двойном размере.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что тяжелое течение заболевания у инфицированных штаммом «омикрон» наблюдается, если человек не был привит либо страдает диабетом или онкологическим заболеванием.