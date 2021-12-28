Мишустин поручил губернаторам ежедневно отслеживать ситуацию с COVID-19

Михаил Мишустин призвал губернаторов ежедневно отслеживать ситуацию с COVID-19 в регионах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ежедневно отслеживать ситуацию с коронавирусной инфекцией поручил губернаторам премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Прошу вас лично взять ситуацию по борьбе с распространением коронавируса под контроль, заниматься этим в ежедневном режиме», - сказал Мишустин во вторник 28 декабря.
Премьер-министр отметил важность стабильной работы системы здравоохранения в выходные и праздники.
«Предстоят длительные выходные и праздничные дни. Нужно, чтобы система здравоохранения работала стабильно, тестирования проводились на должном уровне. И, конечно, продолжайте наращивать темпы вакцинации», - сказал он.
Михаил Мишустин предостерег россиян от самолечения и призвал в случае недомогания немедленно обращаться к специалистам.
«Только специалист может поставить правильный диагноз. Чем быстрее начать лечение, тем эффективнее оно будет. Берегите себя», - резюмировал он.
Ранее на kp.ru сообщалось, что Михаил Мишустин заявил о продлении выплаты «ковидных» надбавок российским медработникам на 2022 год.