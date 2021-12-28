Роспотребнадзор ждет ухудшения эпидситуации после новогодних праздников

Анна Попова заявила, что после праздников возможно ухудшение эпидемиологической ситуации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На усиленный режим работы переходят в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора. Об этом во вторник 28 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила руководитель ведомства Анна Попова.

«Организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора объяснила необходимость перехода на усиленных режим работы тем, что после праздников в РФ может ухудшиться эпидемиологическая ситуация, так как в праздничные дни увеличивается количество контактов между людьми.

«Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - отметила Попова.

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