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Здоровье28 декабря 2021 14:30

Роспотребнадзор ждет ухудшения эпидситуации после новогодних праздников

Специалисты Роспотребнадзора в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
Мария ПАВЛОВА
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Анна Попова заявила, что после праздников возможно ухудшение эпидемиологической ситуации.

Анна Попова заявила, что после праздников возможно ухудшение эпидемиологической ситуации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На усиленный режим работы переходят в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора. Об этом во вторник 28 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила руководитель ведомства Анна Попова.

«Организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора объяснила необходимость перехода на усиленных режим работы тем, что после праздников в РФ может ухудшиться эпидемиологическая ситуация, так как в праздничные дни увеличивается количество контактов между людьми.

«Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», - отметила Попова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Михаил Мишустин призвал губернаторов ежедневно контролировать ситуацию с COVID-19.