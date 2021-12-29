Порошенко заявил, что Зеленский его «боится и ненавидит»

Бывший президент Украины Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого заподозрили в государственной измене из-за закупок угля у опальных народных республик в Донбассе (ДНР и ЛНР), заявил, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский его «боится и ненавидит».

«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия», - заявил он в интервью украинскому «5 каналу».

Порошенко пообещал вернуться в Киев из зарубежных поездок после Нового года, примерно в середине января. И тогда, по его словам, он ответит на все обвинения в свой адрес.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее начальник штаба возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов сообщил, что бывшему украинскому лидеру предъявили обвинение в госизмене. Правда, сам Порошенко сейчас находится в заграничной поездке. По данным Турчинова, он проведет несколько встреч в Турции и Польше, а потом вернется в Киев.

Сам Порошенко назвал возбуждение уголовного дела против него сумасшествием.