Молодежной сборной США по хоккею засчитано техническое поражение от Швейцарии

Сборной США засчитали техническое поражение со счетом 0:1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матч между сборными США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за выявления двух случаев коронавируса в американской команде, сообщает "КП-Спорт". Соединенным Штатам засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Эти команды являются соперниками сборной России по группе B, в которой лидирует Швеция с шестью очками. На счету российской молодежки после победы над Швейцарией три очка. Столько же у Швейцарии и США.

Молодежная команда России проведет следующий матч 30 декабря. Подопечные Сергея Зубова встретятся со сборной Словакии.

Как ранее писал сайт kp.ru, в матче против швейцарцев у россиян отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. У Швейцарии шайбы забили Аттилио Биаска и Фабиан Рицман. Встреча закончилась со счетом 4:2.