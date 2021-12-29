Боррель считает неприемлемым требование России не расширять НАТО на восток

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает неприемлемыми требования России прекратить расширение НАТО в восточном направлении. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Welt.

"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", — подчеркнул Боррель.

Он обратил внимание, что это больше похоже на поведение победителей, которые выдвигают свои условия.

По словам политика, Москва "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза" и Европа "не примет это". Гарантии безопасности касаются не только России и США, подчеркнул Боррель.

Как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.

Позже глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уточнил, что диалог между странами должен быть не только о предложениях России, но и о ее действиях, которые вызывают обеспокоенность США.