Илья Кива считает, что у Москвы действительно есть "права на территорию" Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Украина должны быть единым союзным государством, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала "Россия-1".

"Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе", - выразил мнение Кива, уточнив, что у Москвы действительно есть "права на территорию" Незалежной.

Кива подчеркнул, что российская политика заслуживает уважения. По его словам, братские народы должны объединиться и вместе противостоять Западу.

Как ранее писал сайт kp.ru, Илья Кива заявил, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Он также отметил, что и Россия, и США - две империи, которые решили судьбу полуострова в рамках "чистого договорняка".