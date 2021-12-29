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Политика29 декабря 2021 5:10

Байден не исключает личной встречи с Путиным в январе 2022 года

Президент США ответил на вопрос журналистов о возможности такого развития событий
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Новые переговоры президентов России и США могут пройти в формате очной встречи

Новые переговоры президентов России и США могут пройти в формате очной встречи

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ответил на вопрос журналистов пула Белого дома о возможности личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе 2022 года.

"Посмотрим", - ответил американский лидер, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о подготовке новых переговоров с президентом России, на этот раз в очном формате.

Как ранее писал сайт kp.ru, переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена состоялись 7 декабря 2021 года. Они проходили в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи. Беседа продолжалась два часа.

В приветствии американский лидер выразил сожаление, что не смог увидеться с российским коллегой лично на саммите "Большой двадцатки". Переговоры в большей степени были обращены к вопросам внутриукраинской проблематики.