Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Крита

У острова Крит произошло землетрясение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Крит в Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 05:08 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах к югу от столицы Крита города Ираклиона. Очаг залегал на глубине 67 километров.

До этого толчки были зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона. Данных о погибших или о разрушениях пока нет.

В середине декабря в Италии произошло серьезное землетрясение магнитудой 4,4. Очаг землетрясения находился на глубине 26 километров, а эпицентр толчков был зафиксирован в провинции Бергамо, в двух километрах от населенного пункта Бонате-Сотто, в котором проживают шесть тысяч человек. Сведений о разрушениях и пострадавших в оперативные службы не поступало. Подземные толчки ощущались в нескольких городах, в том числе в Милане. Землетрясение также почувствовали в Брианце, Вермеццо и Комо.