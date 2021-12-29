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Политика29 декабря 2021 7:00

Новая российская ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство

Система не имеет аналогов в мире, сообщил источник ТАСС в Минобороны РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство Фото: Минобороны РФ

ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство Фото: Минобороны РФ

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство.

Как заявил источник ТАСС в Министерстве обороны России, система не имеет аналогов в мире.

- <…> она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров, — отметил собеседник агентства.

В середине декабря экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».