Новая российская ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство

ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство Фото: Минобороны РФ

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство.

Как заявил источник ТАСС в Министерстве обороны России, система не имеет аналогов в мире.

- <…> она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров, — отметил собеседник агентства.

В середине декабря экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».