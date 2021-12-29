Роспотребнадзор создал тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу

В России создали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу Фото: Иван МАКЕЕВ

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат «КоронаДерм PS» для выявления кожного иммунитета с коронавирусной инфекции.

Как пояснил директор НИИ Арег Тотолян в разговоре с «Газета.Ru», тест похож на реакцию Манту или Диаскин-тест и поможет выявлять переболевших коронавирусом.

При этом разработчики обещают, что новый тест будет объективнее анализа на антитела. «КоронаДерм PS» уже прошла доклинические испытания. Разработку передали для регистрации в Министерство здравоохранения России.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, почему процесс признания российской вакцины против коронавируса «Спутник V» тянется так долго. По ее словам, в ВОЗ существует процедура включения в так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Маргарет Харрис отметила, что чаще всего проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет».