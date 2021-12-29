Фонд социального страхования выплатит 1 млн рублей матери погибшего в Большом театре артиста

Евгений Кулеш Фото: соцсети

Фонд социального страхования России выплатит 1 миллион рублей матери актера Евгения Кулеша, погибшего после падения декораций в Большом театре. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин.

- Хочу поблагодарить за данное решение всех причастных, это правильное решение в интересах матери, — сказал юрист в разговоре с ТАСС.

До этого Большой театр выплатил матери актера 1 миллион и 50 тысяч рублей, а также 500 тысяч рублей в качестве компенсации за похороны.

Напомним, трагедия случилась в начале октября 2021 года. В самом начале представления, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Однако, в первые минуты серьезности ЧП никто в зале не понял. Когда в телеграм-каналах появились первые сообщения о гибели артиста со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сами зрители еще были не в курсе трагедии. Позже спектакль отменили, а на место происшествия вызвали полицейских и медиков. Попытки реанимировать человека успехом не увенчались. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.