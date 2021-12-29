Прокурор назвал непрозрачной финансовую деятельность «Мемориала»*

Прокурор заявил о непрозрачной финансовой деятельности «Мемориала»*
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокурор в ходе прений в Московском городском суда заявил о непрозрачной финансовой деятельности международного историко-просветительского общества «Мемориал»*.
- Свою финансовую деятельность «Мемориал»* осуществляет непрозрачно, в отчетах организации нет полных сведений о доходах и расходах, — приводит слова прокурора РИА Новости.
Так он объяснил решение ликвидировать организацию.
Напомним, во вторник, 28 декабря, Верховный суд принял решение удовлетворить иск о ликвидации правозащитного центра. Адвокат организации Мария Эйсмонт сообщила, что «Мемориал»* будет обжаловать приговор. Ранее соответствующее решение было одобрено Министерством юстиции и Роскомнадзором. Ведомства указали на то, что никакие заслуги и общественная значимость общества не могут оправдать зафиксированные судебными актами правонарушения. Представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил, что «Мемориал»* спекулирует на репрессиях 20 века и пытается выставить Советский Союз в образе террористического государства.
*Организация, признанная в России иностранным агентом