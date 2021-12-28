Верховный cуд постановил ликвидировать "Мемориал"*

Верховный суд поставил ликвидировать "Мемориал" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд принял решение удовлетворить иск о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал"*.

Заседание суда проходило, во вторник, 28 декабря 2021 года.

- Суд постановил ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее структурные организации, — цитируют решение судьи "Известия".

Адвокат организации Мария Эйсмонт в разговоре с РИА Новости сообщила, что "Мемориал"* будет обжаловать приговор.

Ранее соответствующее решение было одобрено Министерством юстиции и Роскомнадзором. Ведомства указали на то, что никакие заслуги и общественная значимость общества не могут оправдать зафиксированные судебными актами правонарушения.

Представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил, что "Мемориал"* спекулирует на репрессиях 20 века и пытается выставить Советский Союз в образе террористического государства. Также, по его мнению, организация искажала память о Великой Отечественной войне.

В начале ноября 2021 года Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"*, признанного в России НКО-иноагентом. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.В самой организации, в свою очередь, заявили, что "никаких законных оснований для ликвидации международного "Мемориала"* нет".

Позже стало известно, что "Мемориал"* с момента включения его в перечень иностранных агентов был оштрафован на сумму около 3 миллионов рублей за нарушения соответствующего законодательства.Уточняется, что на председателя правления организации Яна Рачинского* также наложены штрафы по данной статье на общую сумму не менее 900 миллионов рублей.

*Организация, признанная в России иностранным агентом