"Известия": привитым россиянам могут предложить лучшие кредитные условия

В условия ипотеки входит страхование, которое для привитых может оказаться дешевле Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Условия кредитования и ипотеки для привитых и непривитых россиян в дальнейшем могут отличаться, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. Однако такого мнения придерживаются далеко не все.

Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков выразил мнение, что повышенный риск смертельного исхода клиента в случае возможного заражения, подтвержденный статистикой, в скором времени может стать основанием для изменения условий страхования, которое зачастую необходимо для одобрения кредита или ипотеки.

"Вполне возможно, что даже те два-три процента смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны", - отметил Войлуков.

Следовательно, в таком случае затраты на ипотеку для вакцинированных россиян окажутся ниже, чем для тех, кто вопреки призывам медиков отказался от прививки против COVID-19.

Однако вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин не согласился с такой оценкой.

По его словам, вопрос хронических заболеваний уже отражен в условиях страхования, а пожилые люди, находящиеся в зоне риска по коронавирусу, значительно реже берут ипотеку или крупные кредиты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минсельхоз России выступил с инициативой исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году.

В Минсельхозе отметили, что с 2020 года от россиян поступило свыше 436 тысяч заявок на участие в программе. В результате выдано 96 тысяч кредитов на сумму 184,7 млрд рублей.