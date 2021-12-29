Ректор «Шанинки» Зуев вернулся из гражданской клиники в СИЗО

Сергей Зуев Фото: Сергей САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева по просьбе следствия вернули из гражданской клиники в СИЗО.

- Зуева вчера вечером вернули из гражданской больницы обратно в СИЗО «Матросская тишина» по требованию следователя для проведения следственных действий, — цитирует члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи РИА Новости.

Пока неизвестно, вернется ли Зуев в медицинское учреждение или нет. Напомним, что его доставили в больницу для планового медобследования.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов Зуева на арест.

Как писал сайт kp.ru, ректор «Шанинки» Сергей Зуев не признал свою вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предполагается, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работе, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Однако женщину задержали 6 октября 2021 года.