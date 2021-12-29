В Госдуму внесен законопроект о Дне памяти о распаде СССР

В Госдуме предложили учредить День памяти о распаде СССР / Фото ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Законопроект, устанавливающий День памяти о распаде СССР, внесен в Государственную Дума России. Как сообщает РИА Новости, предлагается назначить его на 26 декабря.

Напомним, Советский Союз закончил существование 25 декабря 1991 года. В этот день официально объявлено о распаде СССР и отставке Михаила Горбачева. С момента этого события в 2021 году прошло 30 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как он воспринял распад СССР. По словам Путина, для него это стало трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны.

Российский лидер напомнил, что страна потеряла порядка 40 процентов территории, населения, производственных мощностей.

Путин отметил, что с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет" и отметил, что это, возможно, было хорошо для республик, но для людей, не по своей воле оказавшихся за границей, это было безусловно плохо.