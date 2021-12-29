Стало известно, к чему может привести возвращение смертной казни в России
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юрист Василий Воробьев заявил, что за возвращение к смертной казни Россию могут исключить из международных организаций и разорвать деловые отношения.
"Мораторий введен для интеграции на международную арену. Возвращение к смертной казни может негативно сказаться на международных деловых отношениях. Нас могут просто выкинуть из международных договоров и организаций за такие вещи", - пояснил правозащитник в беседе с изданием Lenta.ru.
Воробьев отметил, что одной из причин для введения моратория на смертную казнь стало множество судебных ошибок.
Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев в беседе с "Известиями" также заявил, что возвращение к смертной казни в России привело бы к ухудшению положения права в стране.
"Смертная казнь или ее отсутствие не являются сдерживающим фактором для совершения преступлений особой тяжести. Преступники же, вероятно, не откажутся от совершения противоправных действий из-за страха перед смертной казнью", - заявил он.
Напомним, глава Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".