Талибы* планируют назначить своего посла в России Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* планирует назначить своего посла в России. Об этом сообщил официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид.

- У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем, — цитирует его слова РИА Новости.

Муджахид отметил, что Россия пока не уточняла условия для признания сформированного в Афганистане правительства.

Он также сообщил, что в данный момент на территории Афганистана фактически нет представителей «Исламского государства»* и Фронта сопротивления. Муджахид считает, что афганцы приняли текущую власть.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Афганистана во временном правительстве талибов* Шер Мохаммад Аббас Станекзай сообщил, что «Талибан»* призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутреннюю политику государства. Станекзай подчеркнул, что впервые за последние десятилетия Афганистан принимает независимые решения. По его словам, афганцы готовы воевать за это право.

*Запрещенные в России террористические организации