В МИД РФ назвали размещение ракет НАТО в Грузии «красной линией»

МИД РФ назвал вступление Грузии в НАТО «красной линией» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко назвал вступление Грузии в НАТО «красной линией».

- Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия выступает за мирное сотрудничество с Грузией.

Ранее руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что переговоры между представителями России и НАТО по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2021, после чего пройдут контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона, отметил Прайс. Как заявил представитель Госдепа, и США, и страны Североатлантического альянса намерены придерживаться в отношении России дипломатических подходов касаемо ситуации вокруг Украины.