Госдеп подтвердил проведение саммита Россия-НАТО 12 января 2021 Фото: Shutterstock

Переговоры между представителями России и НАТО по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2021, после чего пройдут контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил журналистам руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

«Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия-НАТО, а на 13 января намечена встреча и ОБСЕ», – сказал он.

Еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона, отметил Прайс. Как заявил представитель Госдепа, и США, и страны Североатлантического альянса намерены придерживаться в отношении России дипломатических подходов касаемо ситуации вокруг Украины.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было подготовлено два предложения, основными положениями одного из них было исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла чтог расширение НАТО будет ключевым вопросом на переговорах с США.