Почти половина украинцев считает Зеленского "разочарованием года"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского "разочарованием года", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Зеленский с большим отрывом обошел своего предшественника Петра Порошенко, набравшего скромные 8,5% голосов антирейтинга. С пятерку главных разочарований украинцы также включили депутатов Верховной рады Юлию Тимошенко (4,4%), Николая Тищенко (1,2%) и Илью Киву (1,2%).

По данным опроса, Владимир Зеленский одновременно стал и "политиком года", правда, не с таким колоссальным отрывом. Президента назвали 17,3% опрошенных. Еще 14,6% респондентов заявили, что на Украине нет таких. Больше 2% симпатий набрали бывший спикер парламента Дмитрий Разумков (8,1%), Петр Порошенко (8%), Юлию Тимошенко (4,4%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (3,7%), и бывший депутат Рады Евгений Мураев (3,4%).

Как ранее писал сайт kp.ru, центр Socis выяснил, что Владимир Зеленский возглавил рейтинг тех, за кого опрошенные готовы отдать свои голоса на президентских выборах. Поддержать Зеленского готовы 16,7 процента респондентов, в то время как Петр Порошенко получил бы поддержку у 12,3 процента избирателей, Юлия Тимошенко – у 8,6, а лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко – у 7,9 процента.

В то же время Владимир Зеленский возглавляет и антирейтинг кандидатов в главы государства. Ни при каких обстоятельствах не стали бы за него голосовать 32,4 процента респондентов. Второй в антирейтинге также Петр Порошенко, за него не станут голосовать 28,2 процента опрошенных, третий – Юрий Бойко, за которого отказываются голосовать 23 процента.