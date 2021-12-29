Путин заехал за Лукашенко на машине перед встречей в Санкт-Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в среду, 29 декабря, запланировали встречу в Санкт-Петербурге. Перед началом мероприятия глава РФ заехал за своим коллегой на машине.

Информацию об этом опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого". Там же появились фото того, как Путин ждет Лукашенко у автомобиля.

"Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко" - говорится в сообщении Telegram-канала.

Как ранее писал сайт kp.ru, встреча Путина и Лукашенко была запланирована после неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге 28 декабря во вторник. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.