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Политика29 декабря 2021 12:41

Путин заехал за Лукашенко на машине перед встречей в Санкт-Петербурге

Главы государств обсудят актуальные вопросы текущей повестки
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в среду, 29 декабря, запланировали встречу в Санкт-Петербурге. Перед началом мероприятия глава РФ заехал за своим коллегой на машине.

Информацию об этом опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого". Там же появились фото того, как Путин ждет Лукашенко у автомобиля.

"Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко" - говорится в сообщении Telegram-канала.

Как ранее писал сайт kp.ru, встреча Путина и Лукашенко была запланирована после неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге 28 декабря во вторник. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"

Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"