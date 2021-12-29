Фото исхудавшего Ким Чен Ына удивило журналистов Daily Mail

Ким Чен Ын Фото: REUTERS

Британская газета Daily Mail разместила свежие фотографии лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. На них видно, что глава государства изрядно похудел.

Газета разместила снимки северокорейского лидера с заседания пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), которые во вторник, 28 декабря, опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Для сравнения авторы прикрепили фотографии лидера КНДР 2019 и 2020 годов.

Daily Mail констатировала, что на старых снимках Ким Чен Ын выглядит гораздо полнее.

Ранее жителям Северной Кореи запретили обсуждать похудение национального лидера Ким Чен Ына. Дело в том, что за последние месяцы он значительно потерял в весе, после чего поползли слухи о болезни политика. Какое именно наказание грозит северокорейцам, которые все же захотят порассуждать о здоровье вождя, неизвестно. Несмотря на запреты, граждане продолжают обсуждать здоровье Ким Чен Ына и его резкое похудение. А официальные лица уверяют, что лидер похудел из-за «нагромождения государственных дел».