Жителям Северной Кореи запретили обсуждать похудение Ким Чен Ына

Жителям Северной Кореи запретили обсуждать внешность похудевшего Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Жителям Северной Кореи запретили обсуждать похудение национального лидера Ким Чен Ына. Дело в том, что за последние месяцы он значительно потерял в весе, после чего поползли слухи о болезни политика. Какое именно наказание грозит северокорейцам, которые все же захотят порассуждать о здоровье вождя, пока неизвестно, пишет Radio Free Asia.

- Многие граждане согласились, что похудение идет на пользу главе государства, и его прежняя форма была для него опасна, - рассказал изданию житель Северной Кореи, который пожелал остаться неизвестным.

Еще один источник заявил, что несмотря на запреты, граждане продолжают обсуждать здоровье Ким Чен Ына и его резкое похудение. А официальные лица уверяют, что лидер похудел из-за "нагромождения государственных дел".

Напомним, в июне этого года Ким Чен Ын предстал на телеэкранах весьма похудевшем. Это вызвало огромное количество слухов о серьезной болезни лидера. Дабы их опровергнуть, государственные северокорейские СМИ официально упомянули потерю веса Ким Чен Ыном.