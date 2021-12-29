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Экономика29 декабря 2021 13:55

Банк России не получал сообщений о повышении кредитных процентов для непривитых

В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации, отметили в ЦБ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ЦБ не получал сообщений о повышении кредитных процентов для непривитых

ЦБ не получал сообщений о повышении кредитных процентов для непривитых

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк заявил, что не получал сообщений о повышении кредитных процентов для не сделавших прививку от коронавирусной инфекции граждан.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщила, что условия кредитования и ипотеки для привитых и непривитых россиян в дальнейшем могут отличаться. Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков выразил мнение, что повышенный риск смертельного исхода клиента в случае возможного заражения, подтвержденный статистикой, в скором времени может стать основанием для изменения условий страхования, которое зачастую необходимо для одобрения кредита или ипотеки.

- В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали, — сообщила пресс-служба Банка России.

Там же рассказали, что Центробанк рассматривает проект требований к кредитным страховкам, однако там положения о вакцинации от коронавируса не упоминаются.