Миллер сообщил о завершении заполнения газом второй нитки «Северного потока-2» 29 декабря

Алексей Миллер заявил, что "Северный поток-2" готов к эксплуатации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о заполнении газом второй нитки «Северного потока-2» в среду 29 декабря.

По словам руководителя «Газпрома», давление в обеих нитках «Северного потока» рабочее, они полностью готовы к эксплуатации.

«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». И теперь и первая, и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», - цитирует Миллера ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины.

«Дополнительные большие объемы газа из РФ будут поступать в Европу сразу же, как будет разрешен запуск «Северного потока – 2» . Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами», - сказал Путин, как сообщалось на kp.ru.

Ранее на kp.ru рассказывалось, почему можно считать, что «Северный поток» окупил себя еще до того, как начал работать, не перекачав в Германию ни одного кубометра газа.