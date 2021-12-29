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Общество29 декабря 2021 15:22

Пик пассажирского потока на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге придется на 30 декабря 2021 года

Так, согласно данным компании, в столичных аэропортах в этот день в среднем улетает на 33% больше людей, чем в другие дни месяца
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Пик пассажирского потока на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге придется на 30 декабря

Пик пассажирского потока на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге придется на 30 декабря

Фото: Валерий БУТАЕВ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что пик пассажирского потока в аэропортах и на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге придется на 30 декабря 2021 года.

Так, согласно данным компании, в столичных аэропортах в этот день в среднем улетает на 33% больше людей, чем в другие дни месяца, рассказывает "Газета.ru"

Ранее представители туриндустрии рассказали, что в новогодние каникулы цены на отдых традиционно взлетают вверх, но во второй половине января они начнут падать.

"После новогодних праздников произойдет значительное снижение цен на отдых — на 30–40%", - комментирует "Известиям" гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Выбор, куда поехать на Новый год в конце 2021 - начале 2022-го, большой, а длинные рождественские каникулы можно разбить на две части и устроить сразу несколько поездок. Сайт KP.ru собрал лучшие места, которые вам точно запомнятся.