Китай и Россия подпишут новую программу космического сотрудничества в 2022 году

Программа будет включать в себя план по созданию к 2035 году инклюзивной Международной научной лунной станции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роскосмосе сообщили о планах сотрудничества России и Китая в космосе в 2022 году. По данным корпорации, в грядущем году стороны подпишут новую программу сотрудничества, которая будет охватывать 2023-2027 годы.

Как пишет китайская газета Global Times, программа будет включать в себя план по созданию к 2035 году инклюзивной Международной научной лунной станции. На ней будут располагаться, в том числе, система полета Земля - Луна и система перемещения по поверхности Луны.

В новом плане сотрудничества также отражена взаимная поддержка национальных спутниковых систем - российской ГЛОНАСС и китайской Beidou (BDS).

Действующая программа российско-китайского сотрудничества в космосе завершится в 2022 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай обвинил Соединенные Штаты в безответственном поведении в космосе после двух инцидентов со спутниками корпорации SpaceX Илона Маска.