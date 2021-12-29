Команда Путина и Лукашенко выиграла товарищеский хоккейный матч

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 29 декабря, сыграли товарищеский хоккейный матч. Игра прошла после переговоров двух лидеров в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Путин и Лукашенко играли в команде белых. Также на лед вышел президент белорусского лидера Николай Лукашенко. Их команда выиграла соперников со счетом 18:7. Счет на первой минуте открыл Владимир Путин. Всего за матч он забил семь шайб, Лукашенко - две.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди них - депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Общение глав государств длилось около трех часов.