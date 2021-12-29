Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге длились около трех часов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Общение глав государств длилось около трех часов.

В ходе встречи президенты обсудили главные вопросы актуальной повестки. Беседа Владимира Путин и Александра Лукашенко проходила в Константиновском дворце. Они также пообщались неформально за обедом.

Стоит отметить, что перед встречей Владимир Путин заехал за своим коллегой на машине. Видео, где российский лидер ждет Александра Лукашенко у автомобиля было опубликовано в сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретились в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге. В ходе общения глава республики поблагодарил своего коллегу за поддержку кооперации в авиастроении.