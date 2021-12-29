CNN: Байден обсудит с Путиным предстоящие переговоры РФ и США, контакты России и НАТО и ОБСЕ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря. О темах, которые хочет обсудить с коллегой президент США, рассказал телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

Как рассказала Эмили Хорн, Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Они будут касаться гарантий безопасности, которые РФ предоставила США и НАТО.

"Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - сообщает телеканал.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ответил на вопрос журналистов пула Белого дома о возможности личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе 2022 года. Он не исключил, что это может произойти.