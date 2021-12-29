Лукашенко подарил Путину корзину с колбасой, сыром и набор бокалов

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Тимур Ханов

Президент России Владимир Путин в среду, 29 декабря, провел встречу с белорусским коллегой Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге. Президент республики подарил ему корзинку с деликатесами и набор бокалов.

Фото подарка были опубликованы в в Telegram-канале, приближенном к президенту Беларуси "Пул Первого". На них изображены корзинка с набором колбас и сыров, выложенных на полотенце с национальным узором, а также набор бокалов на сине-голубой подложке.

"Всегда интересный пункт визитов Первого - подарки. И на этот раз в Питер - не с пустыми руками. Как всегда корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", - говорится в Telegram-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 29 декабря, сыграли товарищеский хоккейный матч. Игра прошла после переговоров двух лидеров в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"