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Спорт29 декабря 2021 21:15

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменили

Причиной отмены стал коронавирус
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменили

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменили

Фото: REUTERS

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила об отмене проведения молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022). Турнир накануне новогодних праздников проходил в Канаде. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.

Причиной отмены соревнований в IIHF назвали коронавирус. Ранее положительный тест на ковид сдал игрок российской сборной.

Ранее сообщалось, что совет IIHF провел совещание по поводу МЧМ, где обсуждались возможные варианты проведения чемпионата, а также возможность его отмены.

Сайт КП-Спорт писал, что накануне российская команда получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ из-за ковида у одного из членов команды. Всего из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи. Первой на карантин отправилась сборная США, а затем заражение было в команде спортсменов из Чехии.