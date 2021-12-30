Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменили Фото: REUTERS

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила об отмене проведения молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022). Турнир накануне новогодних праздников проходил в Канаде. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.

Причиной отмены соревнований в IIHF назвали коронавирус. Ранее положительный тест на ковид сдал игрок российской сборной.

Ранее сообщалось, что совет IIHF провел совещание по поводу МЧМ, где обсуждались возможные варианты проведения чемпионата, а также возможность его отмены.

Сайт КП-Спорт писал, что накануне российская команда получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ из-за ковида у одного из членов команды. Всего из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи. Первой на карантин отправилась сборная США, а затем заражение было в команде спортсменов из Чехии.