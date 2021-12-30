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Происшествия29 декабря 2021 22:44

Суд признал подругу Джеффри Эпштейна виновной по делу о торговле людьми и в сексуальном насилии над детьми

Присяжные рассматривали ее дело пять дней
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл

Фото: REUTERS

Суд признал британскую светскую львицу Гислейн Максвелл виновной в помощи при совершении преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, ее признали виновной по пяти из шести пунктов обвинения.

Отмечается, что вопрос виновна она или нет присяжные обсуждали пять дней, прежде чем прийти к выводу и предоставить суду свой вердикт.

- Присяжные единогласно признали Гислейн Максвелл виновной в одном из самых ужасных преступлений, которые можно вообразить - пособничестве и участии в сексуальном насилии над детьми, - рассказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс, слова которого цитирует Breaking911.

Он также добавил, что "путь к правосудию был слишком долгим, но теперь справедливость восторжествовала".

До этого Федеральный окружной суд в США отказался отпустить под залог Гислейн Максвелл, которую на тот момент обвиняли в соучастии в преступлениях Джефри Эпштейна, в том числе в сексуальной эксплуатации детей и подростков.

За выход своей клиентки на свободу защитники предлагали 28,5 миллионов долларов. Но несмотря на крупную сумму, судьи отклонили ходатайство, аргументировав свое решение возможностью побега обвиняемой.

Напомним, подруга Эпштейна была арестована в 2020 года. По данным следствия, Максвелл соблазняла несовершеннолетних и склоняла их к занятиям сексом, а позже жертвы становились объектами продаж, которую организовывал Эпштейн.