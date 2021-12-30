Набор добровольцев для испытаний назальной вакцины от коронавируса в России начнется 15 января 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Центра им.Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса в России начнется 15 января 2022 года.

По словам ученого, в планах набрать несколько групп людей, среди которых будут вакцинированные и нет. Об этом Гинцбург рассказал ТАСС.

- Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых. Группы будут разные. И привитые, и нет, - поделилался планами эксперт.

Также директор центра им.Н.Ф. Гамалеи отметил, что сложнее всего будет найти добровольцев из тех, кто еще не привит и не переболел" ковидом.

Ранее сообщалось, что назальный вариант российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будет доступен уже в первом квартале 2022 года. Данная вакцина, как считают ее создатели, будет особенно эффективна против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".