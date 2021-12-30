ПФР в 2022 году расширит перечень мер по соцподдержке россиян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году Пенсионный фонд России (ПФР) расширит меры социальной поддержки граждан, Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россиянам напоминают, что условия получения поддержки не меняются, для ее оформления, как и раньше, нужно будет обратиться с заявлением. При этом ПФР начнет упрощать получение выплат, освобождая граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Для этого Пенсионный фонд сможет самостоятельно запрашивать данные в профильных ведомствах.

- Меры, которые ПФР начнет оказывать в будущем году, охватят более 2 миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022 года достигнет почти 120 миллиардов рублей, - сообщили в ведомстве.

Также для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Напомним, с 1 декабря 2021 года автоматическая индексация пенсий ожидает ряд российских пенсионеров. Повышение размера выплат коснется трех категорий пожилых людей.